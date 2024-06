Milan gelato, sfuma l’affare: l’annuncio sull’attaccante non lascia dubbi

Il calciatore era uno degli obiettivi per l’attacco, ma il colpo sembra ormai esser sfumato. Nulla da fare per i tifosi.

Continua senza sosta la ricerca in casa Milan dell’attaccante. L’addio di Olivier Giroud è ufficiale e il club rossonero è a caccia di un sostituto che possa non farlo rimpiangere, un giocatore che possa affiancare Leao e Pulisic nel tridente offensivo. Un nuovo obiettivo ora è vicino a sfumare.

La società in primis attende novità riguardo il futuro di Joshua Zirkzee: l’attaccante del Bologna ha una clausola di 40 milioni e i rossoneri sono disposti a pagarla, il vero problema riguarda le mega commissioni richieste dall’agente del calciatore e cosi ora la trattativa rischia di sfumare. Sono stati fatti vari nomi come alternative e tra questi c’è Samu Omorodion, calciatore spagnolo di origini nigeriane di proprietà dell’Atletico Madrid.

Il calciatore si è messo in mostra nell’ultima stagione in prestito all’Alaves e il classe 2004 è un nome molto intrigante e nel mirino di diversi club italiani ed europei. In Italia il giocatore piace a Milan, Napoli e Roma ma ci sono da registrare brutte notizie per il calciatore.

Calciomercato Milan, sfuma l’affare: l’attaccante non verrà ceduto

Ci ha pensato il Napoli per il post Osimhen e ci ha pensato anche la Roma per sostituire Lukaku, ma Omorodion resterà a Madrid. Come riportato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto l’Atletico ha deciso di rifiutare alcune offerte per il calciatore, alcune anche vicine ai 40 milioni di euro. Il club rossonero deve quindi cambiare ancora obiettivi, Omorodion resterà nella Liga spagnola.

I Colchoneros starebbero valutando se mandare nuovamente in prestito il giocatore o provarlo in prima squadra, ma quel che è certo è che non verrà sacrificato sul mercato. Ci saranno altri sacrificati sul mercato, anche tra gli attaccanti (occhio a Correa e Morata) ma il giovane bomber non verrà ceduto.