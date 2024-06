Colpo da 5 milioni: Milan, tutto confermato

Il Milan ha deciso cosa farà con il giocatore e la cifra della trattativa è stata svelata. Rimarrà ancora al club.

La società rossonera è in corsa sul calciomercato per rafforzare la squadra. Molti nomi in entrata e forse ce ne saranno alcuni in uscita, anche importanti, tuttavia si guarda anche all’interno del proprio giardino. Alcuni giocatori al Milan dovranno rinnovare il proprio contratto, altri invece dovranno convincere il club per rimanere ancora al Diavolo. La società difatti opera per offrire a Fonseca la miglior squadra possibile guardando però anche alla salute delle tasche.

Tra i giocatori che hanno mostrato buone qualità, in questa stagione, troviamo Alex Jimenez. Si è discusso molto sul terzino spagnolo, che sembrava ormai sicuro di far ritorno a casa, al Real Madrid, squadra che possiede il suo cartellino. Tuttavia per l’esterno potrebbe esserci un futuro diverso, il Milan poteva optare per il riscatto nei suoi confronti, e l’ha fatto, occhio però sempre ai Galacticos che possono esercitare il controriscatto verso il giocatore; le cifre e i dettagli.

Milan, Jimenez riscattato. Il Real Madrid rimane sullo sfondo

Il club rossonero nonostante abbia dato poche occasioni al giovane classe 2005 è rimasto colpito in positivo dalle qualità del giocatore. Difatti Alex Jimenez nella stagione appena conclusa ha conquistato la prima squadra e ha messo a segno i suoi primi 200 minuti in campo tra i grandi. Inoltre il giocatore, che arriva dal Real Madrid, ha convinto il Milan che ora ha scelto cosa fare con lui. Le ottime prestazioni lo hanno già consacrato come un “mini Theo” e ha convinto il club ad esercitare il riscatto nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X il Milan eserciterà dunque il riscatto nei confronti di Jimenez dal Real Madrid per una cifra di 5 milioni di euro. Il Real Madrid però, nei confronti del giocatore, continua a conservare il suo dritto di controriscatto, valido fino al 2026, fissato a 10 milioni di euro.

Il Diavolo dunque continua ad aggiungere tasselli per costruire ancora quella che è una rosa già giovane. Il Milan infatti ci tiene all’età media della propria squadra e Fonseca potrà presto lavorare sui giovani talenti che potranno portare in alto il club. Per Jimenez ora si parla di un contratto con durata fino al 2028 e potrà essere un giocatore importante per il famoso Milan B che esordirà presto nel campionato minore di Serie C, progetto a cui il Milan tiene molto.