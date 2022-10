Dinamo Zagabria, parla il tecnico Cacic: “Milan favorito ma noi dobbiamo farlo”

Mancano ormai poco più di 24 ore all’inizio di un match che dirà molto sulle possibilità del Milan di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Domani i rossoneri scenderanno in campo a Zagabria, contro la Dinamo, con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Ma non sarà facile, come testimoniano i 4 punti in classifica dei croati e le parole in conferenza stampa del tecnico Ante Cacic.

Dinamo Zagabria Milan Cacic

Dinamo Zagabria-Milan, le parole di Cacic

“Domani ci aspetta un gran match contro una squadra forte come il Milan. I rossoneri sono favoriti, ma noi vogliamo accontentare i tifosi e per farlo dobbiamo dare il massimo.

Se lo facciamo, e a questo si aggiunge una piccola dose di fortuna, possiamo ottenere il risultato sperato.

La squadra sta bene, sono tutti disponibili nonostante le 26 partite già giocate in stagione”.

Cacic, parola d’ordine: coraggio

“Rispetto all’andata dovremo essere più coraggiosi, più verticali, e concentrati al massimo per tutti i 90 minuti.

A Milano abbiamo dimostrato di potercela giocare, i calciatori sono consapevoli che la differenza non è abissale.

Sicuramente non siamo un secchio da prendere a calci, l’importante è che i ragazzi giochino con gioia e senza problemi.

Per fermare Leao servirà accorciargli lo spazio e non permettergli di usare la sua velocità. Sarà una partita impegnativa”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI