Dinamo Zagabria-Milan, consiglio ad un rossonero: “Dovrà sfruttare l’occasione!”

Paolo Condò, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida che andrà in scena questa a Zagabria, tra Dinamo e Milan.

Tra i temi toccati, il giornalista si è concentrato soprattutto sul periodo che sta vivendo De Ketelaere, spiegando come questa sfida possa rappresentare per lui la svolta.

Fino ad ora infatti il belga non è riuscito ad incidere quanto ci si aspettava, ma la stagione è ancora lunga e Pioli certamente gli concederà altre chance da titolare, chissà se già stasera.

De Ketelaere Condò Milan

Queste le sue parole:

“Sarà una prova di fiducia per De Ketelaere: Pioli sta cercando di risvegliarlo. Tutti ci aspettavamo capacità di incidere sulle partite un po’ prima. Non dubitiamo delle sue qualità e la storia insegna da Leao a Tonali che il Milan sceglie bene ma i giocatori ci mettono un po’ di tempo ad esplodere. I giocatori hanno bisogno di occasioni e questa per De Ketelaere è una grande occasione“.