Dinamo Zagabria-Milan, Pioli sorprende tutti: la mossa sulla trequarti

Incontro fondamentale al Maksimir di Zagabria per i rossoneri, che affrontano i croati nella 5^ giornata di Champions. Diaz non al 100% ma convocato da Pioli, novità sulla trequarti: Rebic a destra. Salgono le quotazioni di De Ketelaere titolare dal 1′, favorito su Krunic al centro. C’è Gabbia al posto dello squalificato Tomori.

Milan Champions League probabili formazioni

Come scenderanno in campo i rossoneri?

Rossoneri terzi con 4 punti come i croati, a -3 dal Chelsea capolista e a -2 dal Salisburgo secondo: l’unica vittoria in questa edizione è arrivata propria all’andata a San Siro lo scorso 14 settembre, un 3-1 arrivato grazie alle reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega (Orsic per gli ospiti). De Ketelaere favorite su Krunic per un posto sulla trequarti campo. Cacic punta tutto su Petkovic e Orsic. Un solo dubbio di formazione: Spikic si gioca il posto con Moharrami sulla destra.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.