Emozionante Pato: “Vi svelo qual è stato il momento più bello al Milan”

Dopo quella contro l’Hellas Verona, il Milan mette nel mirino la prossima partita di campionato, perché a San Siro, sabato pomeriggio alle 18:00, arriverà il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Del match, intervenuto sul canale Twitch del club, ha parlato anche l’ex attaccante rossonero Alexandre Pato, che ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla squadra: “È un momento speciale, per il Monza avere proprietari come Berlusconi e Galliani… Sarà diverso. Poi in campo ci sarà tutta una motivazione diversa“.

IL MILAN OGGI – “Il calcio è cambiato molto, ora è molto più veloce. Il Milan è entrato nel mondo di oggi, il Milan ha capito com’è il calcio moderno. Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan e di vincere nel Milan, che era diverso da oggi. Credo che arriverà a grandi cose.

Verona Milan Serie A

SU LEAO – “Ha avuto difficoltà all’inizio, ma ha capito cosa vuol dire essere al Milan, adesso sta facendo grandi cose. Ho sempre detto che Leao è uno che ha capito il calcio italiano e cos’è il Milan, sta facendo grandi cose. Spero che continui così, è una responsabilità molto importante“.

I TIFOSI – “Mi chiedono quali sono i migliori momenti della mia carriera, ora sono 17 anni che gioco… Il momento più bello è stato il mio primo gol con il Milan contro il Napoli. I tifosi milanisti sono diversi. Mi manca. Tutti i cuori che ho fatto esultando per i gol erano per i tifosi milanisti. Il MIlan sarà sempre nel mio cuore, grazie per tutto quello che hanno fatto per me“

L’ITALIA E IL MONDIALE – “È molto difficile non trovare l’Italia in un Mondiale. In Brasile è un momento speciale, tutti non vedono l’ora che inizi (…)”

Gabriella Ricci