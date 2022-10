Gazidis svela: qual è l’obiettivo del Milan in Champions League

In occasione dei Gazzetta Sport Awards, in cui il Milan è stato premiato come club dell’anno, l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha parlato della squadra, soffermandosi sullo scudetto vinto nella scorsa stagione e sui nuovi obiettivi, compresi quelli europei.

IL TRICOLORE – “È stata una stagione speciale per tutti noi: vincere lo Scudetto dopo 11 anni è un’emozione molto importante per il Club e ricevere questo premio è un altro onore. Abbiamo fatto un grande lavoro, è stato un lavoro di squadra, sul lato sportivo e fuori dal campo“.

Milan Verona Serie A

GLI OBIETTIVI – “Siamo il Milan, vogliamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e vincere ancora. Dobbiamo avere questa ambizione. In Champions puntiamo certamente a qualificarci agli ottavi. Vincere entrambe le partite rappresenta il nostro obiettivo“.

PIOLI E IBRAHIMOVIC – “Stefano è fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita, è una persona speciale, ha i valori del club e si impegna per far crescere i giovani. Ibra? Lui è una persona con un profilo pubblico molto forte, ma sotto questa maschera c’è una persona gentile, intelligente, che ha fatto crescere questa squadra e questi giocatori giovani“.

Gabriella Ricci