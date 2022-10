Gli svelano che stava per essere sostituito: sentite la risposta di Tonali!

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il suo gol decisivo nella vittoria sofferta contro l’Hellas Verona del neo allenatore Bocchetti. Le sue parole:

“Che importanza ha questa vittoria? Penso che pesi tanto e lo sappiamo già dalla stagione scorsa. Questa vittoria ha un valore importante, volevamo fare bene in trasferta. Siamo felici perché anche in partite no riusciamo a portare a casa la vittoria. Non sapevo che sarei dovuto uscire poco prima del gol, sono felicissimo per noi e per tutti i nostri tifosi che ci danno sempre una grande mano. A maggio contro il Verona è stata una gara diversa perché ci giocavamo lo scudetto, quella di oggi però è una vittoria che pesa molto”.

L’Hellas Verona è la vittima preferita dal centrocampista azzurro: sono 3 i gol realizzati contro i veneti in carriera, tutti con la maglia rossonera. Il Diavolo arriva a quota 23 punti in classifica sotto a Napoli e Atalanta, ma superando la Lazio che si è fermata nel pomeriggio dopo il pareggio per 0-0 contro l’Udinese.