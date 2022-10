Ultim’ora – Il Verona ha scelto il nuovo allenatore: è un ex rossonero!

L’Hellas Verona vuole immediatamente lasciarsi alle spalle la gestione Cioffi, che ha condotto la squadra al terzultimo posto in classifica. Gli scaligeri affronteranno domenica sera il Milan, e ancora non è stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore.

Dopo l’esonero dell’ex Udinese, arrivato un giorno fa, la dirigenza si è presa del tempo per riflettere sul possibile sostituto. Diego Lopez sembrava ormai ad un passo dalla panchina gialloblù, ma oggi le cose sembrano essere cambiate.

Bocchetti Verona Milan

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, adesso Salvatore Bocchetti sarebbe pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Nelle ultime ore si è deciso di accantonare la scelta Lopez, con i senatori dello spogliatoio veronese pronti a dare piena fiducia all’ex difensore.

Bocchetti però sarebbe sprovvisto del patentino da allenatore, motivo per cui la FIGC starebbe già preparando una deroga che gli permetterebbe di potersi sedere sulla panchina degli scaligeri. L’annuncio, e la conseguente firma del contratto, sono previste per la giornata di domani. Esordirà dunque proprio contro il Milan (sua ex squadra per pochi mesi nel 2015), domenica sera.