Il giornalista non ha dubbi: “L’Inter diventerà l’anti Napoli”

Mario Sconcerti, intervenuto in diretta a TMW Radio nel programma “Maracanà”, ha parlato, tra le altre cose, anche del momento del Milan dopo la sconfitta contro il Torino per 2-1. Queste le sue dichiarazioni:

Sulle difficoltà del Milan in trasferta:

“Il Milan ieri ha avuto un centrocampo nettamente spezzato. Tra i due mediani e Brahim c’erano 50 metri di distacco e il Torino che andava avanti ad ondate. Non c’è stato un uomo d’ordine, come ad esempio Bennacer, che ieri è stato lasciato in panchina. La mancanza di un sostituto dell’algerino, inoltre, si aggiunge a quella di un sostituto di Kessiè. Ci sono stati almeno 30 minuti in cui il Milan non ha superato la metà campo“

Su De Ketelaere:

“Il Milan non si può discutere, ma c’è un problema che si sta prolungando con il mancato inserimento di De Ketelaere. Con l’arrivo del belga, i rossoneri volevano comporre un centrocampo diverso, con maggior qualità, ma non sta succedendo. O risolve questa cosa di De Ketelaere o avrà difficoltà“.

Sconcerti snobba il Milan: “Sarà l’Inter la vera anti Napoli”

Sconcerti, Scudetto, anti Napoli

Sconcerti si è poi soffermato anche sulla lotta Scudetto che, dopo la sconfitta dei rossoneri a Torino, vede il Milan perdere quotazioni come principale antagonista del Napoli, con l’Inter, invece, in netta ripresa. Queste le dichiarazioni:

“Credo che il problema dell’Inter fosse interno. I giocatori sono stati bravi a mettersi a nudo e a capire che si stavano danneggiando. Inzaghi è stato molto bravo a resistere ed a fare dei piccoli accorgimenti. Credo che l’Inter possa diventare il vero avversario del Napoli”.