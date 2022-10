Juric: “Come si ferma Leao? Ho un piano”, poi annuncia tre assenze contro il Milan

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Torino-Milan, ha parlato così della sfida che andrà in scena domani sera.

Verso Torino-Milan, le parole di Juric:

Sulla gara contro il Milan: “Il Milan è in forma, ormai giocano da un po’ insieme: sono forti con tante soluzioni, possono segnare in vari modi e segnare in vari modi”.

Sulle assenze di domani: “Manca Aina, così come Sanabria che ha un problema al soleo, Ilkhan ha un affaticamento. Questi sono i tre che mancano”.

Juric

Sulla sfida con mister Pioli: “Lo apprezzo, in passato l’ho seguito molto. Ha tanta empatia con i giocatori e crea tante soluzioni, è diventato un grandissimo allenatore: varia molto, ha conoscenze e mi piace tanto. Nel Milan si vede come entra nella testa dei centrocampisti, Bennacer ad esempio contro il Chelsea marcava Sterling”.

Su Pobega: “Gioca abbastanza, anche se i titolari sono Bennacer e Tonali. È un ragazzo splendido, ha le sue caratteristiche ma ciò che non ha prova a migliorarlo con impegno e dedizione. Ha la testa a posto, la sua crescita è iniziata da livelli bassi ed è bello rivederlo di nuovo”.