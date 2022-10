Kessie vuole davvero tornare al Milan? Arriva la risposta dell’agente!

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, Franck Kessie ha lasciato il Milan a parametro zero per trasferirsi in Spagna, al Barcellona.

Da quando è arrivato in Blaugrana, il centrocampista ivoriano ha collezionato 7 presenze in Liga e 2 invece in Champions League dove, però, è riuscito ad andare a segno per 1 volta.

Kessie Milan Calciomercato

Malcontento al Barcellona e ritorno al Milan?

Negli ultimi giorni si è parlato di un malcontento da parte di Kessie: stando agli ultimi rumor, infatti, Kessie vorrebbe lasciare il Barcellona in estate per tornare nuovamente al Milan.

Sul futuro di Kessie e sul possibile ritorno in Italia, però, ne ha parlato direttamente l’agente del calciatore, George Atangana, che ai microfoni del Mundo Deportivo si è espresso così:

“Sono tutte fake news, è assolutamente falso. Franck è felice a Barcellona e non vuole andarsene. E’ arrivato da pochi mesi e si sta ancora adattando sia alla sua nuova squadra sia al tipo di gioco di Xavi”.

Nicola Morisco