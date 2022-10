L’allenatore è sicuro: “Battiamo il Milan e diventa bello!”

Dopo la bella vittoria di stasera in casa contro il Cittadella dei sedicesimi di finale di Coppa Italia il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della partita, con un occhio anche ai prossimi avversari, ovvero il Milan di Pioli.

Su Milan-Torino

“Ho cambiato i difensori tranne Schuurs, sono sei giocatori. Ci tengo alla coppa Italia, già adesso contro il Milan può diventare una bellissima giornata: se fai una bella partita e passi il turno, diventa bello. C’erano tanti giovani in campo, voglio che si crei un bello spirito e un po’ più di malizia”.

Sulla partita con il Cittadella

“Sono una squadra molto tosta, che da anni gioca con questo modulo e non è facile affrontarli. Abbiamo avuto poco tempo per prepararli, ci sono poche squadre che giocano così con tre attaccanti. Abbiamo concesso, a volte è anche giusto e non prendere gol”.

Sull’ex Milan Pellegri

“Se hai un attaccante forte, gioca. Altrimenti pensi ad altre situazioni. Pellegri ha sofferto tanto per gli infortuni, le cicatrici non gli permettono la continuità del lavoro. Il gol dà sicurezza ed entusiasmo, spero che sia una ripartenza sua”