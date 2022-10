Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Il giornalista si sbilancia: “Rinnovo Leao? A me risulta una cosa”

Mentre dalle parti di Milanello si cerca di smaltire la delusione per la sconfitta di San Siro contro il Chelsea, continua a tenere sempre banco la questione relativa al rinnovo di Leao.

Il numero 17 rossonero si è ormai consacrato a top player di livello internazionale, e il Milan, di certo, non vorrebbe privarsi di lui. A confermarlo è stato lo stesso Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Chelsea:

“Il rinnovo di Rafa? Vorremmo farlo prima del Mondiale. Anzi, noi volevamo già farlo un anno fa, volevamo farlo sei mesi fa. Poi ci devono essere le condizioni per farlo. L’idea è quello di farlo prima che il campionato finisca, quindi diciamo prima del 12 novembre. Poi vediamo quello che succederà”

Leao Milan rinnovo

Del rinnovo di Leao – il cui attuale contratto scadrà nel giugno 2024 – ha parlato oggi anche il giornalista Luca Serafini a MilanTV:

“A me risulta la volontà di Leao di rinnovare con il Milan, non mi risultano invece delle offerte di altre squadre. Il vero nodo della questione è la tassa con lo Sporting Lisbona. Sono sicurissimo che se Maldini si sbilancia è perché tutti questi tasselli sono a posto. Il rinnovo non è spropositato rispetto a quello che percepiscono gli altri, al budget di bilancio degli altri avvenire. Il problema con lo Sporting va affrontato ma la storia del rinnovo di Leao è completamente diversa rispetto a Kessie o Donnarumma”.