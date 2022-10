Maignan stupisce tutti: l’ha detto su Verona-Milan

Intervenuto in diretta dal Gran Galà del Calcio AIC 2022, Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Sulla candidatura per il Pallone d’Oro:

“Sono molto orgoglioso di questo, ancora di più per i miei compagni e per la mia famiglia che mi è sempre vicina. Tutto ciò è stato possibile perché qui facciamo bene il nostro lavoro”.

Sul recupero dall’infortunio:

Maignan, Verona-Milan, rivelazione

“Sono a Milanello tutti i giorni a lavorare, devo valutare bene con i dottori e con il mister. Spero di stare per bene per la partita con il Monza. Fosse per me avrei giocato già contro il Verona, ma questo infortunio è delicato e lo staff mi ha consigliato di valutare con calma”.

Sul suo arrivo in Serie A:

“Non mi aspettavo questo impatto con la Serie A. Questo risultato ottenuto è frutto del lavoro e sono davvero molto felice”.

Sui complimenti di Buffon:

“Tutti conoscono Buffon, è una leggenda del mondo del calcio. Ricordo che dopo una partita a Parigi abbiamo parlato. I suoi complimenti fanno sempre piacere”.

Sulla titolarità con la Francia:

“Non so chi giocherà. Spetterà al mister fare una scelta. Non abbiamo ancora parlato con il ct. Tutti sanno la gerarchia attuale in Francia. Se sarò chiamato in causa mi farò trovare pronto”.

Sull’esclusione di Mbappé dalla top 5 del Pallone d’Oro:

“Mbappé fuori dai primi cinque del Pallone d’Oro? Non capisco questa scelta”.