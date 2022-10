Milan, amichevole di lusso contro una big di Premier: quando si giocherà!

Tra un mese i campionati verranno interrotti, compresa la Serie A, a causa dell’inizio del Mondiale in Qatar. Alcuni club, però, continueranno a lavorare, come ad esempio farà il Milan. I rossoneri avranno anche la possibilità di disputare alcune amichevoli, una veramente suggestiva secondo quanto riferito in Inghilterra.

Secondo quanto riferito dal Liverpool Echo questa notte, Milan e Liverpool sarebbero destinate ad affrontarsi in una gara amichevole in quel di Dubai, nei giorni della pausa per i Mondiali. Le due squadre saranno chiaramente sprovviste dei giocatori impegnati con le nazionali ma è comunque un evento da tenere in considerazione. Ancora non è stato definito nè il giorno nè l’orario della partita.

Liverpool Milan Amichevole

Se la notizia dovesse essere confermata ufficialmente, si tratterebbe di una vera e propria amichevole di lusso, che rievoca match che hanno regalato immense gioie, ma anche dolori, ai tifosi rossoneri. bast pensare alla finale di Champions del 2005, con vittoria dei Reds ai rigori dopo la rimonta da 3-0 a 3-3, o la “rivincita”, due anni dopo ad Atene, dove a spuntarla fu il Milan.

Al vaglio del club rossonero anche altri test amichevoli in Italia da svolgersi a dicembre prima della breve sosta natalizia che sarà propedeutica al ritorno al lavoro del gruppo al completo in vista di Salernitana-Milan del 4 gennaio.