50 anni fa la partita con più gol nella storia della Serie A: Milan protagonista

Il Milan da ormai 2 anni e mezzo sta volando. I rossoneri, dopo delle brutte annate si sono ritrovati grazie a Stefano Pioli e al progetto giovani capitanato da Paolo Maldini. Dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, poi, l’obiettivo del Diavolo sarà confermarsi ma anche cercare di riprendere appeal in Europa. Dopo il Real Madrid, infatti, c’è il Milan per Champions League vinte, dunque, i rossoneri vogliono tornare in alto.

Milan Atalanta storia

50 anni fa, però, ci fu la partita tra Milan e Atalanta che entrò nella storia della Serie A. Nel 1972, infatti, la partita finì 9-3 e fu la partita con più gol segnati in Serie A. Ancora oggi è in piedi questo record. In quella partita poi, segnarono Prati (3), Rivera (2), Bigon (2), Benetti e Chiarugi.

Il Milan più che sfatare questo record spera di confermarsi dopo la vittoria dello scorso anno e non sarà per nulla facile dato che diverse squadre sono partite molto forti in queste prime settimane.