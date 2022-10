Sei qui: Home » News » Milan-Chelsea, blues in ansia: in tre potrebbero saltare la sfida di San Siro

Si avvicina la super sfida di Champions League contro il Chelsea e mister Pioli e a lavoro per cercare di mettere in campo l’undici migliore per provare a portare a casa i tre punti.

Dopo la sconfitta di una settimana fa ai danni dei blues, si è leggermente complicata la strada dei rossoneri verso la qualificazione agli Ottavi di Champions League.

A dire il vero, tutto è aperto e le quattro squadre sono rintanate in pochi punti. La classifica, infatti, recita così: Red Bull Salisburgo 5 punti, Chelsea 4 punti, Milan 4 punti e Dinamo Zagabria 3 punti.

Gli uomini di Pioli, dunque, dovranno conquistare i tre punti, perché un’ulteriore sconfitta contro gli inglesi, a prescindere dal risultato tra Red Bull Salisburgo e Dinamo Zagabria comprometterebbe il cammino del Milan, anche se non la taglierebbe del tutto fuori.

Senza pensare troppo in là, comunque, adesso bisogna pensare solo a domani sera.

Se mister Pioli deve fare i conto con gli infortunati, anche Potter ha le sue preoccupazioni.

Getty Images, Chelsea-Milan

Infatti, stando a quanto riporta il sito ufficiale del Chelsea, questa mattina tre giocatori hanno saltato l’ultima rifinitura prima della partenza per Milano, fissata per il primo pomeriggio.

I giocatori in questione sono Wesley Fofana, N’Golo Kantè e Hakim Ziyech. Difficile, se non impossibile, la loro partenza per l’Italia.