Milan-Chelsea, San Siro da urlo: che incasso per il club!

Sono stati resi noti spettatori e incassi della gara tra Milan e Chelsea, attualmente in corso a San Siro. 75051 i tifosi presenti, tra locali e ospiti, con un guadagno di 6.818.954€.

Come spesso accade con i sostenitori del diavolo, incassi da record, seppure lo spettacolo, fin ora, non sia stato dei migliori. Non solo per la decisione dell’arbitro che, verso la metà del primo tempo, ha espulso Fikayo Tomori e concesso il rigore al Chelsea, fischio molto discusso. Anche perché, dopo questo episodio, il ritmo della partita è sceso sempre di più.

Milan Chelsea Dato

I rossoneri stanno cercando di fare il possibile in campo, ma in dieci uomini è senza dubbio molto più complicato, soprattutto contro una squadra top come il Chelsea che, nonostante l’inizio a rilento, resta pur sempre un club enorme.

I 75mila spettatori a San Siro si stanno facendo sicuramente sentire, con i tifosi milanisti che non continuano a far percepire il loro supporto alla squadra, in difficoltà dopo l’episodio del rigore.

Vittorio Assenza