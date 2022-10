Sei qui: Home » News » Milan-Chelsea, un dubbio da sciogliere per Pioli: le ultime

Gli uomini allenati da Stefano Pioli sono tornati al lavoro in mattinata in vista dell’importantissimo impegno di Champions League contro il Chelsea di Graham Potter.

Il tecnico rossonero ripartirà dalle certezze viste in campo contro la Juventus, le quali sono riuscite a mettere in campo una prestazione eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Nonostante ciò, però, Pioli potrebbe avere ancora qualche dubbio, specialmente sulla trequarti dove, viste le continue assenze di Saelemaekers e Messias, rimangono in 4 a giocarsi 2 posti.

Stiamo parlando ovviamente di De Ketelaere, Pobega, Krunic e Brahim Diaz, con questi ultimi due leggermente in vantaggio per formare un 4-3-3 più compatto.

Milan Chelsea Pioli

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la volontà del tecnico sarebbe quella di riproporre in blocco l’undici visto in campo contro la Juventus, difesa compresa, con il solo centrocampista bosniaco a far rifiatare l’ex Torino.

Gabbia in coppia con Tomori ha convinto, mentre le fasce presidiate da Theo e Kalulu hanno portato il giusto equilibrio ai dettami tattici rossoneri.

Gli ultimi dubbi verranno sciolti a poche ore dall’inizio della sfida, ma la sensazione è che il mister voglia affidarsi alle proprie certezze per una gara così complicata.