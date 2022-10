Milan nell’elite, come City e Barcellona: i numeri

Il Milan in trasferta nel 2022 ha un dato che lo accomuna alle big europee e che lo proietta in alto in europa. Infatti il Milan, come riporta Tuttosport, è al momento imbattuto in trasferta nel 2022 con 9 vittorie e 4 pareggi.

L’ultima sconfitta risale al 20 novembre nel 4 a 3 contro la Fiorentina. Nei top 5 campionati europei solo il Manchester City di Pep Guardiola e il Barcellona di Xavi possono vantare lo stesso dato.

Infatti i ragazzi di Xavi hanno giocato nel 2022 15 trasferte vincendone 12 e pareggiandone 3, ultima sconfitta il 27 ottobre 2021 a casa del Rayo Vallecano. Invece il City di Guardiola su 13 partite 8 vittorie e 5 pareggi con l’ultima sconfitta a ferragosto 2021 contro il Tottenham.

Milan City Barcellona

Domani pero sia i Citiziens sia i blaugrana rischiano di interrompere questa striscia andando a giocare rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid, e come sappiamo bene Anfield e il Bernabeu sono dei campi piuttosto ostici.

Possibilità quindi per il Milan di Stefano Pioli di diventare l’unica squadra europea imbattuta in trasferta nel 2022.

Giacomo Pio Impastato