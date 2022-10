Milan, spunta una clausola a sorpresa nel contratto di Pioli: i dettagli

Sono passati poco più di tre anni da quel 9 ottobre 2019, giorno in cui Stefano Pioli fu annunciato come nuovo tecnico del Milan dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Da quel momento la storia recente dei rossoneri si è completamente capovolta.

L’allenatore emiliano, che inizialmente non era visto in maniera molto positiva da gran parte della tifoseria rossonera, è riuscito a poco a poco a trascinare tutto il popolo milanista dalla sua parte, regalando ai rossoneri traguardi che, fino a pochi mesi prima, sembravano inimmaginabili.

Ora sembra impensabile un Milan senza Stafano Pioli. Eppure il tecnico nato a Parma, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Diavolo, che andrà in scadenza nel 2023.

Milan, rinnovo di Pioli in vista? Svelata la clausola nel contratto

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, però, il futuro del tecnico sarà ancora a tinte rossonere. All’interno del contratto dell’allenatore, infatti, sarebbe presente una clausola grazie alla quale la società rossonera avrebbe diritto ad un rinnovo automatico.

Ad ogni modo questa opzione resta comunque abbastanza improbabile, in quanto i rapporti tra i dirigenti ed il mister Pioli sono eccellenti e, dunque, non dovrebbero esserci per trovare un nuovo accordo economico per un nuovo contratto.