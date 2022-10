Milan-Monza, De Ketelaere sarà convocato? Le ultime

L’inizio stagionale del Milan sta proseguendo sulla falsa riga della scorsa stagione, quando i rossoneri hanno portato a casa uno scudetto che mancava da tanto tempo nella bacheca rossonera.

Quest’anno, però, è venuta fuori una problematica non di poco conto, ossia gli innumerevoli infortuni.

Oltre al lungodegente Ibrahimovic, si sono aggiunti a lui, man mano, i vari Calabria, Florenzi e Saelemaekers, anche loro alle prese con infortuni gravi.

Ma non è tutto, dato che mister Pioli ha dovuto fare i conti anche con gli stop di Kjaer, Messias, Theo Henrandez, Origi, Rebic e Maignan, con quest’ultimo ancora fuori, tra l’altro.

Chi, invece, dovrebbe essere recuperato, seppur non ancora del tutto ristabilito è De Ketelaere.

De Ketelaere potrebbe tornare in gruppo

Getty Images, De Ketelaere, infortunio, Monza

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, il trequartista belga sta meglio e potrebbe nell’allenamento di oggi svolgere le esercitazioni con il resto della squadra.

Ieri non ha preso parte alla partitella finale ma, sembra stia molto meglio.

Infortunio De Ketelaere: giocherà contro il Monza?

Nonostante stia meglio, dunque, Pioli potrebbe pensare di convocarlo sabato, contro il Monza. Infatti, i rossoneri sfideranno i brianzoli a San Siro, alle 18.00.

Ciononostante, dopo quanto successo a Maignan, in casa Milan non si vogliono correre ulteriori rischi, quindi, non è da escludere un ulteriore turno di stop per lui.