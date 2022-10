Milan, svelata la nuova dirigenza rossonera: c’è la notizia su Gazidis!

Il 14 settembre 2022 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione del Milan.

Durante la quale sono stati nominati i nuovi consiglieri del club rossonero a seguito della cessione della società a RedBird di Gerry Cardinale.

Come riportato da Calcio e Finanza, nonostante il cambio di società, Paolo Scaroni, è stato confermato presidente, mentre Ivan Gazidis è stato riconfermato amministratore delegato.

Nel consiglio di amministrazione ci sono anche Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo Elliott, oltre a Stefano Cocirio e a Gordon Singer, figlio del fondatore di Elliott Paul Singer.

Milan Dirigenza Gazidis

Quattro, invece, sono i nuovi membri nominati dalla RedBird: Gerry Cardinale, CEO della società stessa, il vice presidente di RedBird Isaac Halyard e il braccio destro di Cardinale Alec Scheiner. Infine, presente anche Niraj Shah, dirigente che in RedBird si concentra su investimenti in Sports and Media.

Per quanto riguarda Ivan Gazidis, il dirigente è stato confermato come amministratore delegato del club rossonero fino al 5 dicembre 2022. Ancora è sconosciuto il nome di chi ricoprirà il ruolo successivamente. Nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni e uno dei nomi è stato quello di Giorgio Furlani.

Tatiana Digirolamo