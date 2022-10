Milan-Fly Emirates, rinnovo ad un passo: incassi raddoppiati!

RedBird di Gerry Cardinale accelera quindi per aumentare i ricavi del Milan e far crescere sempre più il brand rossonero a livello mondiale.

Rinnovo Milan-Fly Emirates

Il Milan e Fly Emirates puntano a un accordo di rinnovo del contratto al doppio della cifra attuale. L’intenzione del club rossonero è di portare gli incassi dalla compagnia aerea, sponsor di maglia, da 14 milioni di euro più bonus a quasi trenta a stagione secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Milan Fly Emirates

Tenendo conto che con lo sponsor tecnico Puma è già arrivato un prolungamento attorno ai 30 milioni di euro (sino al 2028), si punta a incassarne circa 60 in totale a stagione.

Sponsor Milan

Non dimentichiamo il messaggio di Dwayne Johnson “The Rock” proiettato sugli schermi di San Siro a fine primo tempo del match vinto con la Juventus sulla presentazione del nuovo film targato Warner Bross, Black Adam.

Alle porte c’è anche l’annunciata collaborazione con i New York Yankees, iconica squadra di baseball celebre in tutto il mondo. Il Milan e la Grande Mela è un amore che sta crescendo giorno dopo giorno: il club rossonero infatti sta portando in giro per il mondo la coppa dello scudetto, così, dopo la prima tappa a Londra, la seconda è stata proprio a New York.

Centinaia di tifosi milanisti sabato scorso, assieme a Florenzi, hanno guardato Milan-Juventus al 40/40 di proprietà di Jay Z (e anche in quel caso è stato mandato un messaggio al Meazza da parte del terzino destro attualmente infortunato).