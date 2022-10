Serie A, allarme infortuni: dato preoccupante per il Milan

La partenza stagionale del Milan, fino ad oggi, è stata piuttosto buona. I rossoneri si trovano al terzo posto in classifica, a soli 3 punti di distanza dal Napoli capolista. In Champions League il discorso è leggermente più delicato, anche se con due vittorie il Milan si qualificherebbe tranquillamente agli ottavi di finale. Ma se dal punto di vista dei risultati non ci si può lamentare, dal punto di vista degli infortuni gli uomini di Stefano Pioli sono in netta difficoltà.

Pioli Milan Infortuni

LaGazzettaDelloSport, nell’edizione odierna, ha rimarcato di come il Milan abbia dovuto fare a meno di ben 10 calciatori fino ad oggi, poiché sono stati tutti infortunati: mister Pioli, infatti, ha dovuto e sta continuando a rinunciare ai vari De Ketelaere, Kjaer, Calabria, Messias, Maignan, Theo Hernandez, Origi, Florenzi, Krunic e Tonali. I numeri parlano chiaro, il Milan è la squadra che fino a questo momento ha avuto più infortuni di tutta la Serie A.

A far “compagnia” ai rossoneri, come rivelato sempre dalla GazzettaDelloSport, ci sono anche altri due club italiani: ci riferiamo alla Juventus e allo Spezia. Massimiliano Allegri dall’inizio della stagione ad oggi ha avuto ben 7 infortuni, mentre la squadra di mister Gotti ha dovuto fare a meno come il Milan di ben 10 calciatori. Si tratta di numeri davvero allarmanti, ma i club adesso devono cercare di invertire assolutamente questo trend. La stagione è davvero molto lunga.

Nicola Morisco