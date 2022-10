Milan beffato? L’obiettivo di mercato potrebbe finire alla Juventus!

Il Milan è una delle squadre più attive sul mercato, e Maldini e Massara sono sempre alla ricerca di nuovi volti da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Visti anche i numerosi infortuni che hanno colpito i rossoneri, la società deve tutelarsi e offrire all’allenatore emiliano molti giocatori per essere competitivi su tutti i fronti, e gran parte del mercato di gennaio passerà anche dai ricavi della Champions e dell’eventuale passaggio del girone che porterebbe nelle casse del club diversi soldi.

Uno degli obiettivi primari del Milan è Ziyech, e già da molto tempo si parla di questo possibile trasferimento, ma delle situazioni di mercato potrebbero portare il marocchino in una rivale storica dei rossoneri: la Juventus.

Ziyech Milan Juventus

Ziyech-Juventus, la situazione

Niccolò Ceccarini di TMW spiega che il Chelsea è interessato ad Adrien Rabiot, e per arrivare al francese potrebbe arrivare ad offrire proprio l’esterno marocchino da tempo ormai sul taccuino di Maldini e Massara.

Il Milan però potrebbe far affidamento sul gradimento di Ziyech che spinge da tempo per un trasferimento in rossonero.

Il Milan è avvisato, deve chiudere a tutti i costi il colpo prima che altri intrecci lo tolgano dalla disponibilità del mercato.

Andrea Mariotti