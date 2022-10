Sei qui: Home » News » Nessuno come lui contro la Juventus: che numeri per il rossonero

Tra meno di due ore Milan e Juventus scenderanno in campo a San Siro in un big match che può già indirizzare la stagione delle due squadre.

La Juventus, reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League (contro Bologna e Maccabi Haifa) vuole centrare il primo successo stagionale in trasferta per allungare la striscia positiva ed iniziare a risalire la classifica.

Rebic Milan Juventus

Dall’altra parte il Milan vuole riscattare la brutta prova di Londra in Champions League contro il Chelsea. Date le numerose assenze tra le fila dei rossoneri, Pioli ha pensato anche al cambio di modulo: possibile dunque che il tecnico decida di scendere in campo con un 4-3-3, con Pobega a centrocampo e senza un trequartista di ruolo.

Da capire ancora se ci sarà spazio per Rebic dal primo minuto. Il croato, completamente recuperato dopo i problemi alla schiena, potrebbe essere un fattore contro i bianconeri. Come riportato da calciomercato.com, infatti, dal suo arrivo in rossonero (2019/20), nessun giocatore ha segnato più gol contro la Juventus nello stesso periodo (ben 4).