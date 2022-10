Sei qui: Home » News » Milan e nazionale francese in ansia per Maignan: il motivo

C’è grande ansia in casa Milan e sopratutto da parte della Francia per Mike Maignan.

Come ben sappiamo, infatti, il portiere francese è alle prese con una lesione del soleo della gamba sinistra e sta facendo di tutto pur di accelerare i tempi di recupero e tornare più in fretta possibile in campo.

Milan Maignan Francia

C’è grande preoccupazione

Nell’edizione odierna, Tutto Sport ha rivelato quelli che sono gli ultimi aggiornamenti in merito all’infortunio e ai tempi di recupero di Maignan.

A quanto pare, nella giornata di ieri il portiere del Milan è volato in Francia per farsi visitare dallo staff medico della nazionale francese: l’obiettivo è quello di capire, ovviamente, se Maignan riuscirà a recuperare oppure no per il Mondiale in Qatar.

Non sappiamo ancora quali saranno i tempi di recupero. Ciò nonostante, il Milan ha fatto sapere che non si correranno rischi di nuovi infortuni e per questo qualsiasi decisione in merito all’infortunio di Maignan dovrà passare prima da via Aldo Rossi.

Nicola Morisco