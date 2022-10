Dalla Francia, infortunio Maignan: la notizia sul rientro

L’ultima sosta delle nazionali non è stata delle migliori per il Milan che purtroppo ha perso molti giocatori, alcuni dei quali però sono ora disponibili e sono tornati al pieno della forma.

Peggior sorte è toccata a Mike Maignan che ha subìto un infortunio al polpaccio lo scorso mese di settembre nel corso di un incontro con la sua nazionale dopo aver smaltito questo infortunio, Mike era sul punto di rientrare ma nel corso di una seduta di allenamento della scorsa settimana è incappato in un nuovo problema che lo ha tolto dalla disponibilità di Stefano Pioli.

Nella giornata di oggi è arrivata, però, una novità dalla Francia, in vista soprattutto dell’imminente mondiale del Qatar.

Milan Maignan Infortunio

Infortunio Maignan, c’è la notizia

Il noto giornale francese “L’Equipe” ha riportato che Magic Mike spera ancora di poter arrivare al mondiale e per questo motivo il portiere rossonero ha deciso di farsi curare dallo staff medico dei francesi.

A causa di questa scelta Mike andrà via da milanello, ed è atteso nelle prossime ore a Clairefontaine dove inizierà il suo percorso verso il rientro.

Non rivedremo, però, Mike in campo con la maglia del Milan in questo 2022.

Il suo rientro con il club rossonero è infatti stimato per gennaio 2023.

Andrea Mariotti