Galliani: “Oggi è la mia vita, non si tratta di una partita di calcio”

Uno dei più grandi ex della gara tra Milan e Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di questo ‘derby’ lombardo:

“31 anni qui non si possono dimenticare e ad Ambrosini dico che stavamo bene insieme. Il risultato di oggi non mi interessa, il bello è aver raggiunto la Serie A partendo dalla Serie C grazie al presidente Berlusconi. Il problema è quando sei negli stadi piccoli, quando giochi a San Siro va tutto bene. Sono le mie due squadre del cuore quindi va bene tutto”.

“Paolo Maldini è un qualcosa di incredibile, nell’86 era già titolare del Milan quando siamo arrivati noi. Lo vedo benissimo è la storia e la leggenda del Milan, è l’unica squadra d’Europa ad aver vinto la Champions con padre e figlio ad anni di distanza nella stessa città. Non ho mai dimenticato la squadra della mia fanciullezza, un massaggiatore del Milan aveva l’incarico di aggiornarmi sul risultato del Monza. Oggi mi sta passando avanti tutta la vita, non è una partita di calcio”.

