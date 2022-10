Milan-Monza, le probabili formazioni: decisione a sorpresa su Leao

Domani torna in campo il Milan e lo farà nella splendida cornice di San Siro contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che tanto hanno fatto sognare i tifosi rossoneri nei 31 anni di presidenza.

Il Milan è obbligato a vincere per rimanere in zona scudetto e conquistare, momentaneamente, la vetta della classifica alla pari del Napoli, mentre i brianzoli devono continuare il loro trend molto più che positivo nelle ultime giornate di campionato.

Pioli però dovrà anche fare i conti con il turno di Champions League che lo costringerà a modificare la formazione contro gli uomini di Palladino.

Milan Monza Pioli

Milan-Monza, le possibili scelte degli allenatori

Il tecnico emiliano opterà per dei cambi in tutte le zone del campo.

In difesa spazio a Dest con Kalulu e Kjaer in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Tomori, a sinistra nella linea a 4 agirà, ovviamente, il numero 19 Theo Hernandez.

Duo di centrocampo che sarà diverso dal solito con Tommaso Pobega che agirà al fianco di Ismael Bennacer concedendo così un turno di riposo a Sandro Tonali in vista dell’impegno di Zagabria.

I dubbi più grandi però sono sulla trequarti, dove incredibilmente non ci sarà Rafa Leao ma giocherà Ante Rebic, a destra torna invece Junior Messias mentre alle spalle di Origi, che prenderà il posto di Giroud, dovrebbe agire Brahim Diaz ancora leggermente avanti su Charles De Ketelaere.

Raffaele Palladino invece opterà per la formazione tipo, e che arriverà a San Siro con un Petagna in più che però partirà in panchina.

Queste le probabili:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu/Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Palladino.

Andrea Mariotti