Milan o Napoli? Sconcerti è sicuro: “Loro sono più forti”

Verona Milan è ormai alle spalle e i rossoneri, in quel del Marcantonio Bentegodi, hanno conquistato tre punti vitali per rimanere agganciati al treno scudetto e per non perdere il passo di Napoli e Atalanta vincenti anche nella giornata di ieri.

Il Milan visto ieri non è stato certamente il più brillante della stagione, ma la prestazione dei rossoneri è stata sufficiente per guadagnare i tre punti e far festeggiare al meglio la 150esima di Pioli sulla panchina rossonera.

Mario Sconcerti sul Corriere Della Sera ha rivelato quella che secondo lui è la squadra più forte del campionato tra il Milan di Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti.

Queste sono state le parole del giornalista che ha “elevato” il Napoli a squadra migliore del campionato:

“È probabile che Pioli a Verona abbia avuto anche fortuna, di sicuro ha indovinato tutto. Quando schierare il centrocampo di riserva, come aspettare che il Verona si sfinisse con le sue marcature a tutto campo, in quale fase di partita gestire la non troppa brillantezza che gli porta il momento. In questo effetto quasi da telecomando, il Milan è molto simile al Napoli, così Pioli a Spalletti. I giocatori vanno in campo come fossero una malattia felice, si contagiano uno con l’altro. Il Napoli adesso è più completo, ha una facilità straordinaria di diventare pericoloso appena accelera. Il Milan è meno spontaneo, sta mancando l’arroganza di Leao, mentre quella di Kvaratskhelia continua ad allargarsi su tutta la squadra. Il Napoli ora è la più forte, ma è un campionato che sta cambiando, la prima energia è stata scossa dai cambi di allenatori, gli infortuni continuano e il Mondiale deve ancora cominciare.

Sicuramente queste parole non faranno piacere ai molti tifosi del Milan.

Andrea Mariotti