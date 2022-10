Milan o Lazio? Sportiello ha le idee chiare su qual è la squadra più forte

Il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello al termine di Atalanta-Lazio, partita valida per l’11^ giornata di Serie A, ha parlato della partita persa dalla sua squadra per mano dei biancocelesti. Il classe 1992 si dice stupito dalla prova degli uomini di Maurizio Sarri, ma non ha dubbi sulla squadra più forte incontrata finora: si tratta del Milan.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN:

“È una partita persa, ci può stare. La Lazio ha fatto una grande gara ed è una grande squadra. C’è tanto da imparare, andiamo avanti a testa alta e pensiamo alla prossima.”

L’AVVERSARIO PIU’ FORTE? IL MILAN

“La difesa? Con l’assenza di Immobile è stata una partita diversa. Felipe Anderson ha dato meno punti di riferimento, però noi l’avevamo preparata bene.

Hanno avuto grossi meriti, faccio tanti complimenti a loro. Secondo me l’avversario più forte che abbiamo incontrato è il Milan, ma la Lazio mi ha fatto un’ottima impressione, ha giocato davvero bene”