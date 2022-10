Milan con Off-White, giacca a prezzi altissimi: i dettagli

Il Milan ha annunciato nella giornata di oggi di aver reso disponibile in pre-order, dall’11 al 23 ottobre, il nuovo varsity jacket firmato Off-White indossato dai giocatori già dalla scorsa settimana. La partnership con il noto brand è stata annunciata dal club, un unione incredibile con forse il più famoso brand di street-style.

Il capo di abbigliamento è da oggi disponibile sul sito di Off-White. Nella descrizione si legge: “Bomber varsity beige con applicazione logo e maniche lunghe bianche. Applicazioni beige e bianche all-over. Logo Off-White e grafica Milan con diavolo sul retro. Tasche laterali e chiusura frontale con bottoni“.

“Off-White collabora con AC Milan in qualità di Style and Culture Curator ufficiale del club. Basata sul messaggio “I Support” di Virgil Abloh, l’iniziativa esorta calciatori e pubblico a supportare un ampio spettro di ideali in linea con lo slogan “WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE””, prosegue la didascalia.

Parte dei ricavati sarà devoluto a un programma di Fondazione Milan, ente benefico del club: la missione è di creare opportunità per i giovani e aiutarli a sviluppare i propri talenti attraverso i valori e il potere dello sport“, si legge nella nota.

Il prezzo? Sicuramente non per tutti. Per aggiudicarsi la giacca servirà infatti sborsare 3.450 euro.