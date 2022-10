Calciomercato Milan, offerta monstre da un top club europeo per Leao

In Francia, secondo quanto riferito da Tuttosport, continuano a girare da giorni notizie sul forte interesse della squadra parigina per Rafael Leao. In estate il classe ’99 era stato corteggiato dal Chelsea. I Blues non avrebbero mai presentato l’offerta da 120 milioni che il dt Maldini avrebbe comunque rifiutato anche per questione di tempistiche. Il Chelsea ora ha in mano Nkunku quindi difficilmente arriveranno offerte Blues.

Leao PSG Milan

Chi sembra realmente interessato a Leao il Psg di Luis Campos. Il ds del club francese era al Lille quando nel 2018 venne accolto il giovane proveniente dallo Sporting Lisbona.

Probabile che il PSG a fine stagione perderà Messi e che sia quindi pronto ad offrire 150 milioni per Leao, cioè il valore della clausola rescissoria valida la scorsa estate.

Improbabile che il Milan ascolti un’offerta a gennaio post-Mondiali ma a giugno gli scenari potrebbero cambiare. Tutto dipende dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Per il momento c’è un’ampia distanza fra offerta, 4.5 milioni più bonus, e domanda, 7 milioni. Da segnalare anche la questione legata al maxi risarcimento da 19 milioni che Leao dovrà versare allo Sporting Lisbona per il contestato addio del 2018.

Il Milan, Maldini e Massara, sono fiduciosi sull’esito dell’accordo, ma in caso di ulteriori rifiuti sulle proposte economiche il PSG potrebbe presto fare capolino.