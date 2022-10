Milan sempre più americano: la mossa di Redbird!

“ll gigante addormentato ha fatto un sogno: riconquistare il mondo”. Gerry Cardinale ha definito così, un gigante addormentato, il Milan appena acquistato con il fondo RedBird e i primi segni del cambiamento si vedono a distanza di qualche settimana. I primi segnali del nuovo progetto emergono chiari, nel tentativo di aumentare in fretta l’appeal internazionale. Cardinale sa che il Milan è un club iconico e ha oltre 500 milioni di tifosi nel mondo: non sono tifosi in senso stretto ma certamente possono essere interessati al rossonero.

Cardinale e RedBird hanno parlato di iniziative, partnership commerciali, progetti legati agli Stati Uniti. Quello è il mondo in cui Cardinale opera da anni, il contesto più naturale da cui partire. “Vedo un tremendo valore nascosto” ha detto Cardinale a “Leaders Week” due settimane fa. “Il Milan è uno dei club più popolari nel Sud-Est asiatico e ha una grande fan base negli Stati Uniti. Il nostro interesse riguardava il Milan come brand e quello che avremmo potuto fare”.

Il Milan negli ultimi anni ha stretto accordi con Google, Apple Music, Amazon Alexa, Konami, eBay, Roc Nation .In totale, 35 nuovi partner, scelti dal team commerciale guidato dal manager danese Casper Stylsvig. In queste settimane, invece, il club sta portando la coppa dello scudetto nel mondo. Prima tappa: Londra. Seconda: New York. Sabato centinaia di milanisti hanno guardato Milan-Juve al 40/40, locale iconico di proprietà di Jay Z. A San Siro, una star planetaria come Dwayne “The Rock” Johnson appariva sul maxischermo per gridare “Forza Milan”, primo effetto di una collaborazione tra Milan e Warner Bros. Discovery. Anche la recente collaborazione con Off White sta contribuendo ad accrescere il brand Milan nel mondo.

Tutto questo contribuirà ad accrescere la popolarità ed i ricavi del brand Milan. Il tentativo di conquistare nuove fasce di età e nuovi mercati Usa, Sud-Est asiatico è ovviamente funzionale alla crescita dei ricavi. Il Milan nel 2020-21 ha incassato 65 milioni dall’area commerciale, cifra che è

tornata ad aumentare dopo il calo del biennio 2018-20, dovuto soprattutto al Covid. Per il 2021-22 è atteso un nuovo aumento, verso quota 70 milioni. Il contratto con Puma è stato rinnovato fino al 2028: porterà una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, contribuendo a un’ulteriore crescita dal 2022-23. A breve si attende il rinnovo con lo sponsor di maglia Fly Emirates: gli attuali 14 milioni più bonus dovrebbero raddoppiare.