Come segna il Milan? Una statistica incorona la squadra di Pioli: è la migliore in Serie A

Il Milan, dopo la bella vittoria in Champions League, domani affronterà il Torino di Ivan Juric nel posticipo della domenica.

Una partita ostica per gli uomini di Pioli che per non perdere il Napoli, ancora una volta vittorioso contro il Sassuolo, deve vincere e restare nelle prime posizioni del campionato. Il Toro invece hanno vinto le ultime due partite tra Coppa Italia e campionato e vorranno proseguire con questa striscia.

I rossoneri, al momento, sono il secondo migliore attacco del campionato con 24 gol, subito dietro il Napoli che invece ne ha segnati 30 ma con una partita in più.

Una statistica incorona il Milan

Una curiosa statistica incorona, infatti, la squadra di Stefano Pioli. Infatti, dei 24 gol segnati in campionato, 21 sono arrivati su azione incoronando il Milan come la squadra che ha segnato più gol su azione in questo campionato.

Al tempo stesso, riporta Opta, solo il Torino, con zero gol, ha segnato meno reti su palla inattiva dei rossoneri, che sono a quota uno, in Serie A.