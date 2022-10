Sei qui: Home » News » Milan da record in trasferta: non ci è riuscito nessun altro!

Da poco è terminato il match del Marcantonio Bentegodi dove il Milan è riuscito ad imporsi sull’Hellas Verona grazie ad un gol di Sandro Tonali arrivato all’ottantesimo minuto della partita.

Sotto il punto di vista del gioco non abbiamo sicuramente visto il miglior Milan della stagione, ma l’importante erano i tre punti che sono arrivati, ed era importante vincere per continuare il trend positivo in trasferta e per festeggiare al meglio la 150esima di mister Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Questa vittoria è l’ennesima in trasferta per i rossoneri che fuori da San Siro hanno ottenuto, e stanno ottenendo, dei risultati incredibili tra tutte le squadre europee.

Milan Verona Pioli

Lo studio di ricerca statistica Opta, nell’immediato post-partita, ha riportato una statistica a dir poco impressionante che riguarda i numeri lontani da San Siro del Milan di Pioli:

“Il Milan è l’unica formazione imbattuta fuori casa nel 2022 nei cinque grandi campionati europei (escluse le squadre attualmente neopromosse).”

Numeri che fanno ben sperare, e che fanno maggiormente capire quanto il Milan sia migliorato nel corso delle ultime stagioni.

Andrea Mariotti