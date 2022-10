Milan, un titolare ancora in dubbio vista della Champions: la situazione

Stefano Pioli non sa ancora se potrà contare questa sera contro la Dinamo Zagabria su Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistro.

Lo spagnolo è volato ieri pomeriggio in Croazia insieme al resto dei suoi compagni e questa mattina fare un provino decisivo per capire se potrà andare almeno in panchina.

Come sta Brahim Diaz?

La contrattura rischia di fargli saltare la trasferta di Zagabria e non solo. Infatti se stasera non dovesse neanche andare in panchina, il trequartista spagnolo potrebbe saltare anche la trasferta di Torino contro i granata per via precauzionale. Uscito nel secondo tempo della sfida con il Monza per lasciare spazio a De Ketelaere, inizialmente le smorfie di dolore di Brahim non lasciavano presagire nulla di buono e cosi è stato.

Le parole di ieri di Stefano Pioli fanno però ben sperare: “Abbiamo un’occasione, la squadra è brava a sfruttare le opportunità. La Dinamo è un’ottima squadra, in casa non perde da dicembre 2021. Ci attende una partita da Champions di alto livello, siamo pronti, Brahim sta meglio, vediamo domani“