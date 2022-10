Sei qui: Home » News » Milan-Chelsea, Lazetic costretto al cambio in Youth League: cos’è successo

Questa sera, alle 21, il Milan ospiterà il Chelsea dopo il pesante 0-3 subito la scorsa settimana a Stamford Bridge. I rossoneri devono dare seguito all’importante vittoria per 2-0 contro la Juventus, anche se contro i blues il livello si alzerà ulteriormente e servirà un’altra prestazione di carattere.

Entrambe le squadre – appaiate a 4 punti al secondo posto – sono alla ricerca di un successo fondamentale, per mantenersi vicine (o eventualmente superare) il Salisburgo, al momento in vetta al girone E con 5 punti.

Lazetic Milan infortunio

In questi minuti, in realtà, Milan e Chelsea sono già in campo, seppur con la formazione primavera. Si sta disputando, infatti, la quarta giornata della Youth League, che vede i rossoneri al comando con 5 punti prima di questa giornata.

Tra gli 11 titolari del Milan figurava anche Marko Lazetic, costretto però al cambio intorno alla mezz’ora di gioco. Per il talentuoso attaccante serbo classe 2004, arrivato a gennaio di quest’anno, il problema riscontrato è di natura muscolare. Al suo posto è subito entrato Traoré.