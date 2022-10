“Ora fanno paura?”, duello scudetto con il Napoli: cosa ha detto Pioli!

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Torino-Milan dopo la brutta sconfitta contro la squadra di Juric. Una sconfitta che ha allontanato i rossoneri dal Napoli che adesso si trova a +6 in prima posizione, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Sassuolo al Diego Armando Maradona. Le parole del tecnico:

“Sono deluso perché volevo continuare la striscia positiva, volevamo un altro risultato. Ma abbiamo obiettivi importanti e dobbiamo subito reagire. La partita di stasera era importante per non allontanarci troppo dal Napoli. La delusione nasce da lì. Il campionato è lungo ma dobbiamo riprendere subito il nostro cammino e vincere le prossime partite fino alla sosta”.

Milan-Napoli

Il club di via Aldo Rossi dovrà riscattarsi inizialmente in Champions League contro il Salisburgo durante la prossima settimana, prima di affrontare lo Spezia a San Siro sabato prossimo. Anche Juventus e Inter si sono avvicinate dopo le vittorie rispettivamente contro Lecce e Sampdoria. Servirà concentrazione e voglia di rimettersi in gioco per tornare sulla giusta carreggiata.