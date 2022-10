Palladino svela: “Me l’ha detto Pioli a fine partita”

Dopo la sonora sconfitta per 4-1 contro il Milan, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa:

“Partita coraggiosa? Avevo chiesto una partita così, di voglia e determinazione. Loro sono forti, fortissimi. Avessimo solo difeso prima o poi l’avremmo subito. Mi è dispiaciuto per il primo gol, davvero evitabile, c’è rammarico,ma ci lavoreremo. Sul 3-1 pensavo che la partita potesse riaprirsi, peccato per il quarto gol. Sono contento della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto”.

“Ho parlato con Pioli, ci ha fatto i complimenti. Lui è un grande allenatore, con grandi idee, e il Milan gioca molto bene a calcio. Il rammarico è aver sbagliato cose che noi di solito non sbagliamo, ma siamo rimasti sempre in partita”.

“Queste partite servono anche ai giovani, che cresceranno, sono molto contento del percorso di questa rosa”.

Raffaele Palladino, Monza

“Scelte sbagliate? No, non mi sono pentito. Quando fai una formazione è sempre pensata, provata e ragionata. Con il senno di poi, vedendo il secondo tempo, è normale che chi entra dà qualcosa in più, anche alla squadra. La qualità del Milan è però indiscutibile, sbagli una volta e la paghi. Bene Ranocchia e Bondo, hanno dato equilibrio”.

“Davanti a 75000 persone, contro queste squadre, non è mai facile. Insieme al Napoli è la squadra che gioca meglio a calcio in Italia, ed è la squadra più completa”.

“Avevo chiesto solo coraggio e la partita è stata interpretata molto bene, ci hanno condannato gli episodi. Galliani era soddisfatto per la partita, venire a San Siro e avere un po’ di dispiacere non è da tutti”.

“Parlato con Berlusconi? Ancora no, ho il telefono in giacca, dopo me ne occuperò”.

“Emozioni per essere entrato a San Siro da allenatore e un commento su Rovella. Rovella per noi è importantissimo, ma oggi l’hanno sostituito bene, non era facile, per me Rovella ha un futuro grandioso davanti. È stato molto emozionante per me, con lo stadio pieno, è stato davvero tutto molto bello”.

Vittorio Assenza