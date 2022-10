Pato nostalgico con il Milan: “Cuori dopo i gol? Erano soltanto per loro!”

Alle ore 18 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro il Monza, allenato da Raffaele Palladino e di proprietà di una vecchia conoscenza rossonera, Silvio Berlusconi.

Per i più nostalgici l’ultima era del leader di Forza Italia non è stata particolarmente esaltante, annate condizionate – dal 2012 in poi – dal dominio quasi incontrastato della Juventus.

Prima di quella famosa stagione, però, ad incantare i prati dell’intera Serie A c’era il Milan allenato da Massimiliano Allegri, che con gente del calibro di Ibrahimovic, Robinho e Thiago Silva vinse l’ultimo scudetto rossonero che ha preceduto quello della scorsa stagione.

Pato Milan Tifosi

In quel Milan c’era anche un idolo della tifoseria, nonchè ex genero di Silvio Berlusconi, Alexandre Pato che, a ridosso della sfida col Monza, ha parlato ai microfoni del canale Twitch ufficiale del Milan.

Il “Papero” ha evidenziato lo speciale rapporto che ha avuto con i tifosi nonostante la sua travagliata carriera che, a causa di diversi infortuni, non è mai decollata al 100%.

LE DICHIARAZIONI

“I tifosi milanisti sono diversi. Mi manca. Tutti i cuori che ho fatto esultando per i gol erano per i tifosi milanisti. Il MIlan sarà sempre nel mio cuore, grazie per tutto quello che hanno fatto per me“.