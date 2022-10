Sei qui: Home » Copertina » Pioli lo esalta: “Brahim Diaz è in un buon momento”, poi la convinzione su Origi

Il Milan sfida il Torino in trasferta nel posticipo della 12° giornata di campionato. I rossoneri, reduci dall’importante vittoria europea sul campo della Dinamo Zagabria, cercano i tre punti contro i granata per non perdere contatto con il Napoli.

Pioli: “Diaz titolare perché è in forma”

Nel prepartita, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così del match ai microfoni di DAZN:

“Il Toro ci obbligherà a giocare sotto pressione, e quindi dovremo saper gestire bene la palla ma credo che abbiamo le caratteristiche giuste per farlo e sarà molto importante fare le cose giuste con continuità“.

“Diaz? È titolare perché sta bene e viene da un buon momento. È normale nel corso di una stagiona avere momenti in cui non si è sempre al massimo fisicamente e mentalmente, e la bravura di un allenatore sta anche nel capire come sfruttare questi momenti. Ma lui sta bene e spero risponderà sul campo“.

“Origi? È un attaccante completo che ci dà fisicità, tecnica e profondità. Spero che anche lui ripeta la prova di settimana scorsa“.