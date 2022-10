Sei qui: Home » Copertina » Pioli suona la carica: “Abbiamo un obiettivo per questi 40 giorni”

Terminata la pausa nazionale, torna finalmente la Serie A e con questa torna il Milan del mister Stefano Pioli che andrà di scena al Castellani di Empoli contro la squadra di Paolo Zanetti.

Partita sicuramente non facile contro una squadra molto ostica che sa giocare molto molto bene a calcio e che non è mai facile da affrontare.

Poco prima del match proprio Stefano Pioli è stato intervistato da Sky dove ha in primis parlato di Leao e De Ketelaere:

Milan Empoli Pioli

“Charles è un ragazzo molto intelligente e disponibile, deve essere sereno e determinato. Oggi potrebbe essere l’occasione giusta, ma sono soddisfatto delle sue prestazioni. Chiaro che Leao ha qualità offensive importanti che con il Napoli non abbiamo cercato e trovato.“

Il mister è poi tornato a parlare del match di oggi, ed ha anche parlato dell’imminente “futuro”:

“Oggi troviamo una squadra preparata tatticamente, sarà importante approcciare bene la partita. Dobbiamo vivere questo mese e mezzo pensando per partita per partita, dare il massimo per vincere ogni gara.”

Il match inizierà tra poco e vedremo come il mister emiliano avrà interpretato la partita.

Andrea Mariotti