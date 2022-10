Pioli rivoluziona il Milan contro il Salisburgo: tre novità di formazione rispetto al Torino

Giornata di anti vigilia per il Milan di Stefano Pioli che mercoledì sera sfiderà, a San Siro, il Salisburgo per decidere le sorti del passaggio del girone di Champions League e l’approdo agli ottavi di finale, obiettivo fondamentale per il Milan e per Stefano Pioli.

Rossoneri che hanno l’obbligo di cancellare la serataccia di ieri sera in quel di Torino con la squadra che è sembrata in affanno e senza grandi idee di gioco e che ha subìto la prima sconfitta in trasferta dopo 17 partite.

Per riuscire a passare il girone e qualificarsi alla fase successiva, Stefano Pioli sta pensando a dei cambi di formazione rispetto a quella di ieri sera.

Milan Salisburgo Pioli

Milan-Salisburgo, tre cambi per Pioli

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, Simon Kjaer si riprenderà il suo posto a discapito di Matteo Gabbia, Ismael Bennacer sostituirà Tommaso Pobega e Olivier Giroud guiderà l’attacco rossonero al posto di Divock Origi.

Pioli che opta quindi per il suo 11 tipo nella missione per il passaggio del turno contro il Salisburgo in quel di San Siro.

Ricordiamo che la partita sarà il 2 novembre con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00.

Andrea Mariotti