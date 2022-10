Sgarbo dalla Serie A: Pioli nel mirino della rivale del Milan!

Stefano Pioli è il principale artefice del Milan campione d’Italia che ha incantato, e continua ad incantare, i suoi tifosi che mostrano sempre affetto e supporto alla squadra che ha finalmente ridato entusiasmo all’ambiente.

Sembra che il rinnovo del mister emiliano non sia in dubbio, e già da questa settimana si pensa che potrebbero arrivare grandi novità sul fronte rinnovo e si terrà anche un summit tra la società e il mister per discutere del mercato.

Oggi però Repubblica ha riportato uno scenario utopico, ovvero il possibile approdo di Pioli alla Juventus.

Pioli-Juve, l’incredibile scenario

Il quotidiano riporta che la Juventus vorrebbe affondare il colpo per riportare a Torino Pioli che ritornerebbe alla Juve dopo la sua parentesi da calciatore.

Tuttavia, sembra impossibile che Pioli abbandoni il Milan poiché il suo rinnovo sembra praticamente cosa fatta, e il legame che si è creato tra il mister e i tifosi sembra indissolubile e Pioli non vuole assolutamente lasciare il club di Via Aldo Rossi.

Andrea Mariotti