Chelsea, Potter carica i suoi: l’ha detto sul Milan

Dopodomani andrà in scena la gara di ritorno tra Milan e Chelsea, valida per la quarta giornata del ‘Girone E’ di Champions League.

L’andata si è chiusa con uno schiacciante 3-0 in favore dei Blues, con un Milan che ha faticato parecchio a Stamford Bridge. Gli uomini di mister Pioli sono chiamati alla reazione, per non rischiare di restare fuori dai giochi per la qualificazione agli ottavi di finale.

Graham Potter, Chelsea

Il girone, in questo momento, vede la Dinamo Zagabria ultima a 3 punti (grazie alla vittoria proprio contro i blues alla prima giornata), Milan e Chelsea a 4 punti, ma con i rossoneri al terzo posto per gli scontri diretti a sfavore. Al primo posto il Salisburgo a 5 punti.

Al termine della vittoria contro il Wolverhampton, Graham Potter ha parlato ai microfoni di BBC Sport, dove si è espresso anche sulla sfida in programma martedì a San Siro:

“Martedì giocheremo contro il Milan, una partita fantastica a San Siro. Non vedo l’ora. Mancano più o meno tre partite a settimana alla Coppa del Mondo, ma abbiamo una rosa numerosa, quindi non ci lamenteremo”.

Vittorio Assenza