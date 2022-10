Rinnovo Pioli, arriva la novità: succederà presto!

Giornata molto importante per il Milan e per Stefano Pioli che hanno l’obbligo di sbancare l’Olimpico Grande Torino per rimanere in scia al Napoli che nella giornata di ieri ha calato il poker contro il Sassuolo nello stadio Maradona.

Oltre alle questioni di campo però, il Milan deve anche pensare a questioni extra campo in particolare ai rinnovi contrattuali, ci sono infatti quei rinnovi che sono ancora difficili come quelli di Leao e Bennacer, e quelli più vicini come quelli di Giroud e Pioli.

Tra tutti quelli sopracitati il più vicino sembra essere proprio quello del tecnico emiliano, che potrebbe essere ultimato già da settimana prossima.

Milan Pioli Rinnovo

Il Corriere dello Sport riporta infatti che il Milan vorrebbe esercitare la clausola per il rinnovo automatico del mister emiliano fino al 2024.

Manca praticamente solo il si dell’allenatore che potrebbe veramente arrivare da un momento all’altro, in settimana ci sarà anche un summit tra allenatore e dirigenza per parlare del nuovo contratto del tecnico campione d’Italia.

Il matrimonio tra Pioli e il Milan sembra quindi destinato a continuare.

Andrea Mariotti